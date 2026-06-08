مجلس الخدمة يعد آليات جديدة لمنظومة الرموز الوظيفية

وذكر بيان للمجلس، ان "رئيس ، محي ، استقبل اليوم الاثنين الموافق ٨ حزيران ٢٠٢٦، في مقر المجلس، جمعاً من المتظاهرين المطالبين بالحصول على الرموز الوظيفية للفترة بعد إغلاق منظومة الوظيفي، وبحضور النائب عبد منعم هادي ، عضو ".واستمع خلال اللقاء إلى "مطالب المتظاهرين، ولا سيما بما يتعلق بآليات الحصول على الرموز الوظيفية “الكودات”، والحالات التي تعذّر عليها التسجيل أو إكمال الإجراءات خلال الفترات السابقة".وأوضح القزويني أن الاتحادي سيقدم آليات متعلقة بمنظومة الرموز الوظيفية للحكومة، وذلك لاستحصال الموافقات الرسمية وبالتنسيق مع والجهات ذات العلاقة، بهدف شمول المستحقين وفق الضوابط والقوانين النافذة.