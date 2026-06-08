البيئة تصدر قراراً مُلزماً لأصحاب المولدات

وقالت للوكالة الرسمية وتابعته : إن "الوزارة أصدرت قراراً يقضي بوضع فلاتر على جميع المولدات الأهلية والحكومية لتقليل الانبعاثات الغازية".وأضافت، أن "الوزارة ستشكل لجنة متابعة للإشراف على جميع المولدات، وفي حال عدم الالتزام بوضع الفلترات سوف توجه لهم عقوبة قانونية"، مؤكدة أن "إجراءات قانونية صارمة ستتخذ بحق كل من يخالف قرار ، سواء كانت جهات خاصة أو عامة".وتابعت وزيرة البيئة، أن "تنفيذ الأمر يبدأ من الآن وحتى سقف 6 أشهر لوضع الفلاتر على جميع المولدات الأهلية والحكومية".