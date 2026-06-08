البصرة.. السيطرة على خلل فني في خزان للأمونيا

أفاد مصدر محلي، بالسيطرة على خلل فني في خزان للأمونيا بمحافظة .

وقال المصدر في حديث لـ ، "السيطرة على خلل فني في خزان الأمونيا بمعمل الجنوبية في ".

وأضاف المصدر أنه "تم إخلاء أغلب الموظفين كإجراء احترازي لضمان السلامة، دون تسجيل حوادث تُذكر بحسب المعلومات الأولية".