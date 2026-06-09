موجة حر لاهبة تضرب العراق.. 8 محافظات تقترب من 50 مئوية

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً على العموم مع بعض الغيوم في ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق".وتابعت، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات ، كالتالي: دهوك والسليمانية 38، 40، 42، وصلاح الدين 43، وديالى والأنبار 44، وبابل 45، واسط والديوانية والنجف الأشرف 46، وذي قار والمثنى والبصرة 47".واردفت، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية".وأشارت إلى، أن "يوم الجمعة سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والشمالية ومقاربة في ".واضافت، أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والشمالية وترتفع قليلاً في المنطقة الجنوبية".