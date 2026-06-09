استبعاد 5 سنوات.. عقوبات الغش ومنتحلي الصفة في الامتحانات العامة

وذكرت الوزارة في بيان، أن " للتقويم والامتحانات في ، شددت على ضرورة الالتزام بالتعليمات الامتحانية ومواصلة تطبيق الإجراءات الرادعة للحد من حالات الغش بمختلف أشكاله داخل المراكز الامتحانية"، مؤكدة "عدم التهاون مع أي مخالفة تمس نزاهة الامتحانات العامة".وأضافت، أن "حالات الاعتداء على مديري المراكز الامتحانية أو أعضاء اللجان والمراقبين أو تهديدهم تعد من المخالفات الجسيمة التي يترتب عليها رسوب الطالب وحرمانه من الاشتراك في الامتحانات العامة لمدة سنتين، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".وأشارت إلى، أن "عقوبات انتحال الصفة تشمل الرسوب والاستبعاد من الامتحانات العامة وفق نوع الدراسة، إذ يستبعد طالب الدراسة الصباحية للسنة اللاحقة، وطالب الدراسة المسائية لسنتين مع منعه من الدوام المسائي مستقبلاً، فيما يستبعد الطالب الخارجي لمدة خمس سنوات، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية وتثبيت المخالفة في السجلات الرسمية".وأكدت الوزارة "استمرارها في تطبيق التعليمات بشكل يحفظ نزاهة الامتحانات ويضمن العدالة بين الطلبة".