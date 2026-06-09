"لا تبيعوا حزب الله بأمن الدروز".. رسالة نارية من الفصائل العراقية إلى دمشق

وبحسب ما نقلته الإذاعة، فإن هذا التحذير جاء استناداً إلى معطياتٍ استخباراتيةٍ تشير إلى مساعٍ أمريكية لبلورة تنسيقٍ ثلاثي (أمريكي-سوري-إسرائيلي) ضد . ووفقاً للمعلومات ذاتها، فإن هذا التنسيق يهدف إلى مقايضة دمشق بتقديم تسهيلاتٍ ميدانية مقابل مكاسب تتعلق بملف "الدروز" في ووقف الهجمات الإسرائيلية في مناطق جنوب دمشق.وفي سياقٍ متصل، أكدت الفصائل العراقية –وفقاً لإذاعة "مونت كارلو"– أن خيارها العملياتي سيكون "مهاجمة الأراضي السورية وقوات نظام أحمد الشرع" في حال ثبت تورطها في هذا السيناريو ضد حزب الله.من جانبها، علقت رئاسة على هذه التطورات، واصفةً إياها بـ "التطور الخطير أمنياً وإقليمياً" في ظل الاحتقان الذي تشهده المنطقة.