احتراق سيارة يُرجح بسبب ارتفاع درجات الحرارة في بغداد

وقال المصدر لـ ، إن "سيارة تعرضت للاحتراق، يُرجح أن يكون بسبب ارتفاع درجات الحرارة، في مقابل الطعمة ضمن منطقة الدورة".وأضاف أن "الحادث لم يسفر عن إصابات، فيما تم التعامل مع الحريق وإخماده".ولفت إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد أسبابه بشكل دقيق".