طلب 50 ألف دولار مقابل غلق لجان تحقيقية.. الحبس الشديد 4 سنوات لمدير في التربية

وأفادت الهيئة، في معرض حديثها عن القضيَّة التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، وفق بيان ورد لـ ، بأنَّ محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً حضورياً بحقّ لتربية الأولى، يقضي بالحبس الشديد لمدَّة أربع سنوات، وفرض غرامة ماليَّة مقدارها عشرة ملايين دينار.وأوضحت أنَّ الحكم صدر على خلفيَّة ثبوت طلب المدان مبلغاً مالياً قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف دولار من أحد المشتكين؛ مقابل التدخُّل في أداء عملٍ من أعمال الوظيفة، يتمثَّل بغلق اللجان التحقيقيَّة المؤلفة بحقِّه في تربية الكرخ الأولى والإبقاء عليه بمنصبه مديراً لإحدى المدارس. .وأضافت إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّة، توصَّلت إلى مقصريَّـته، فأصدرت قرارها بإدانته والحكم عليه حضورياً، وفقاً لأحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣) المعدَّل.يُشار إلى أنَّ الهيئة كانت قد أعلنت اواخر آذار الماضي تنفيذها أمر القبض الصادر بحقِّ مدير عام تربية الكرخ الأولى، بعد أن تمكَّن فريقها التحقيقي من ضبط أحد الوسطاء متلبِّساً بطلب مبلغ رشوة، قدرها خمسون ألف دولار؛ مقابل إلغاء لجنةٍ تحقيقيَّةٍ بحقّ أحد مُديري مدارس تربية الكرخ الأولى.