مجلس كربلاء يوصي الداخلية بإطفاء الغرامات المرورية

وذكر بيان لإعلام المجلس، ان " وجه توصية رسمية إلى وكيل ، أكد فيها ضرورة الأخذ بقرار المجلس رقم (28) الخاص بالغرامات المرورية الناتجة عن تطبيق النظام الإلكتروني، ولا سيما ما يتعلق بإطفاء الغرامات المفروضة على المواطنين بسبب الأخطاء التي رافقت التطبيق".وكان قد قرر في جلسته الطارئة رقم (2) المنعقدة بتاريخ 2026/5/25 وبالإجماع ما يأتي:أولاً:أ- مخاطبة رئاسة لإيقاف العمل بالغرامات المرورية في لحين استكمال العمل بمنظومة الكاميرات بكافة المحافظات وتصحيح الأخطاء التي رافقت تطبيق النظام الإلكتروني، والذي تسبب بضرر كبير لأهالي والزائرين القادمين من باقي المحافظات.ب- إلغاء الغرامات المفروضة الناتجة عن سوء استخدام هذا التطبيق.ثانياً:إقامة دعوى قضائية على السيد مدير عام المرور إضافةً إلى وظيفته نتيجة سوء تطبيق النظام الإلكتروني، مع تبني مظلومية المواطنين الذين لحقهم الضرر من أبناء المحافظة، واتباع الطرق القانونية والإدارية لإنصافهم.