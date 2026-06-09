التربية تحسمها: لا استثناءات في القبول بمدارس المتميزين والمتفوقين والموهوبين

وقال المتحدث باسم الوزارة، للوكالة الرسمية وتابعته : إن "الوزارة تعمل حاليًا على إعداد التعليمات الخاصة بالقبول في مدارس المتميزين والمتفوقين والموهوبين بما ينسجم مع مخرجات العام الدراسي الحالي ومستويات الطلبة".وأضاف، أن "هذه المدارس تحظى باهتمام كبير من قبل الوزارة؛ لما تمثله من بيئة تعليمية نوعية"، منوهًا أن "الإجراءات النهائية لم تحسم بعد، وما زالت قيد الدراسة".وأكد السيد، أن " سيكون قائمًا على التنافس بين الطلبة لشغل المقاعد المحددة، اعتمادًا على نتائجهم وأدائهم في الاختبارات المخصصة".وأشار إلى، أن "الوزارة تركز بشكل أساسي على قياس مستويات الذكاء والتحصيل العلمي في مدارس المتميزين والمتفوقين والموهوبين؛ بهدف اختيار الطلبة الأكثر تميزًا"، مؤكدًا أن "مدارس المتميزين والمتفوقين والموهوبين تشهد تطورًا ملحوظًا عامًا بعد آخر في مستويات الأداء والنتائج التعليمية".واختتم بالقول: إن "الوزارة ستعلن جميع الضوابط والاشتراطات الخاصة بالقبول، فضلًا عن مواعيد الامتحانات والتعليمات المتعلقة بإجراءات التقديم لهذه المدارس".