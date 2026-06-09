الخميس المقبل.. عطلة في صلاح الدين

وأكد المحافظ في بيان، أن القرار يأتي لتسهيل مشاركة ذوي الشهداء والمواطنين في مراسم إحياء الذكرى، فضلاً عن دعم الجهود التنظيمية والخدمية والأمنية الخاصة بالمناسبة، بما يضمن إقامة الفعاليات بصورة تليق بتضحيات شهداء وتخلّد ذكراهم.وأشار الزهوان إلى أن جريمة سبايكر تمثل واحدة من أبشع الجرائم الإرهابية التي استهدفت أبناء ، مؤكداً أهمية استذكار تضحيات الشهداء وترسيخ قيم والوفاء لدمائهم الزكية.