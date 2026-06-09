وقال في تصريح لـ ، إن “المرحلة الأولى من المشروع نفذتها شركة تركية بنسبة 100%، وشملت السياج الأمني والكاميرات الحرارية والأبراج وعدداً من الطرق الداخلية”.وأضاف أن “جميع التصاميم الخاصة بالمرحلة الثانية تم إنجازها، والتي تتضمن مدرجاً بطول 4000 متر، وقاعات لاستقبال المسافرين والضيافة، إضافة إلى الخطة التشغيلية الأولية للمطار”.وأشار إلى أن “الطاقة الاستيعابية للمطار تُقدّر بنحو 700 ألف مسافر سنوياً، فضلاً عن إمكانية شحن 100 ألف طن من البضائع والسلع جوياً”.وأوضح الدليمي أن “تنفيذ المرحلة الثانية تأخر بسبب عدم توفر موازنة لمحافظة خلال العامين الماضيين، ما أثر على سير العمل في المشروع”.