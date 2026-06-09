الصحة تعلن السيطرة على حريق في أحد طوابق مبنى الوزارة

وذكر بيان للوزارة أن" حريقا محدودا اندلع في أحد طوابق ، وتمت السيطرة عليه من قبل خفراء فرق الدفاع المدني في الوزارة ووزارة الداخلية".وأضاف البيان، أن "فريق الأدلة الجنائية باشر بالتحقيق لمعرفة أسباب الحريق"، موضحا أنه" لم تسجل أي إصابات بشرية وكانت فقط مادية بسيطة".