اندلاع حريق داخل مجمع سكني تابع لسجن غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، باندلاع حريق داخل مجمع سكني تابع لسجن غربي .

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "فرق الدفاع المدني تكافح حادث حريق اندلع داخل مكب للنفايات داخل المجمع السكني لسجن المركزي".

وأضاف المصدر أن "الحادث كبير وتجري الاجهزة الامنية اعمال الاخماد، علما أن الحريق بعيد عن القاعات السجنية".