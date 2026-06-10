أيام ساخنة بانتظار العراقيين.. الحرارة تقترب من مستويات قياسية خلال الأيام المقبلة

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في وصحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الشمالية والوسطى وترتفع قليلاً في عن اليوم السابق".واردفت أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في وديالى وصلاح الدين وواسط وكربلاء والديوانية 45، دهوك 38، 42، 41، 39، وكركوك 44، الأشرف والمثنى وبابل والبصرة 46 وميسان وذي قار 47".وتابعت، أن "طقس يوم الجمعة، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحواً في المنطقة الجنوبية والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في عموم مناطق البلاد".واضافت أن "طقس يوم السبت، سيكون صحواً في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة تتحول الى متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً في عموم مناطق البلاد عن اليوم السابق".وأشارت الى أن "طقس يوم الأحد المقبل، سيكون صحواً في عموم البلاد والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية عن اليوم السابق".