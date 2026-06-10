تعرف على المحافظات المشمولة بخطة التوسع الجديدة لهيئة الضمان الصحي

وقال مدير عام التابع لوزارة علي احمد عبيد إن خطة التوسع الحالية تشمل محافظات وميسان وذي قار وبابل وكركوك وكربلاء والأنبار والنجف الأشرف ونينوى.وأضاف ان الهيئة نسقت مع المحافظين بهدف توفير الدعم اللازم لمعالجة العقبات المالية والمادية التي قد تعترض سير المشروع، لاسيما في ظل تأخر اقرار الموازنة العامة وما ترتب عليه من تأثير في تخصيصات المشروع وتمويله.وأوضح عبيد أن الهيئة كثفت جهودها لاستكمال افتتاح فروع الضمان الصحي في المحافظات المذكورة وفق الخطة المرسومة، مشيراً إلى أن العمل مستمر لتوسيع نطاق المشروع وزيادة أعداد المشمولين بخدماته خلال المراحل المقبلة، انسجاماً مع خطط التغطية الصحية الشاملة.وأشار إلى أن الهيئة تواصل تنفيذ ورش عمل وبرامج توعوية في عدد من المحافظات للتعريف بآليات تطبيق والخدمات الطبية والرعاية الصحية التي يوفرها، فضلاً عن رفع جاهزية الملاكات الإدارية والفنية المكلفة بتنفيذه.وبين أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الوعي بالقانون وتسهيل إجراءات التسجيل والاستفادة من خدمات الضمان الصحي، بما ينعكس إيجاباً على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.