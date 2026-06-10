رحيل الطبيبة شمس لؤي جابر.. توضيح حقائق الوفاة

وأكد الشقيق أن الراحلة كانت تعاني في الأصل من التهابات صحية غير ظاهرة، بدأت أعراضها بالتفاقم بشكل سريع ومفاجئ بعد عودتها من السفر.وتعرضت الطبيبة لمضاعفات صحية حادة، تمثلت في التهابات متقدمة ومستعصية في الرئتين.كما شهدت حالة الفقيدة تدهوراً سريعاً ترافق مع ارتفاع حاد في درجات الحرارة وآلام شديدة، ولم تفلح الجهود الطبية المكثفة التي بُذلت لإنقاذ حياتها في منع حدوث الوفاة.وُلدت الطبيبة الراحلة لؤي جابر في عام 1995، وهي من خريجي بجامعة .وكانت تتابع دراستها التخصصية كطالبة في " " ضمن اختصاص طب الأطفال بمستشفى التعليمي.كانت الراحلة في بداية مرحلة جديدة من حياتها بعد زواجها، إلا أن غيّبها مبكراً، لتتحول فرحة زفافها إلى مأتم خيّم على عائلتها وزملائها في الوسط الطبي.