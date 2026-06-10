أربيل تقترح تشكيل "لجنة دائمة" لحسم الملفات العالقة مع بغداد

وفي مؤتمر صحفي عقده عقب جلسة في ، أكد المتحدث باسم حكومة الإقليم، بيشوا هوراماني، أن الهدف من هذه اللجنة هو خلق آلية عمل مستدامة لتجاوز العقبات بين المركز والإقليم، مشيراً إلى أن تشكيلها سيبدأ في وقت قريب بعد التوافق على التفاصيل الإجرائية.وفيما يخص أزمة الصادرات النفطية، كشف هوراماني عن اجتماع جرى بين الشركات الأجنبية العاملة في الإقليم والحكومة الاتحادية، بتنظيم ومشاركة من حكومة الإقليم. ووضع المتحدث خارطة طريق لاستئناف الصادرات، تتلخص في:-تقديم ضمانات رسمية من بعدم استهداف الحقول والمنشآت النفطية.-تأمين المستحقات المالية للشركات الأجنبية المشغلة.وأكد هوراماني استعداد الإقليم الكامل للتعاون مع لتجاوز الأزمة الناتجة عن التوترات الأمنية التي أدت إلى تراجع حاد في معدلات التصدير.وفي سياق آخر، أوضح المتحدث موقف الإقليم من نظام "أسكودا" لأتمتة البيانات ، مؤكداً أن الحكومة ليست ضد أتمتة المنافذ، لكنها تتحفظ على آلية التطبيق التي "كانت تتطلب تنسيقاً مسبقاً" لضمان الاستعداد الفني. وكشف هوراماني عن استعداد وفد من الإقليم لزيارة بغداد فور جهوزية الجانب الاتحادي لمناقشة التفاصيل التقنية والإدارية لهذا النظام.