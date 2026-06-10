استثناء لبعض الفئات.. عطلة في محافظة بابل غداً

وذكر بيان لمجلس المحافظة، انه "استذكار للجريمة الأليمة التي ارتكبها الإرهاب بحق ابنائنا في "مجزرة "، قرر يقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غدا الخميس 11/6/2026 لدوائر المحافظة كافة".واستثنى البيان "الدوائر الأمنية والخدمية و ما يتعلق باداء الامتحانات النهائية في الجامعات والمدارس".