بينهم رئيس هيئة التقاعد.. أمر ديواني بتكليف وتدوير عدد من المسؤولين في وزارة المالية

ووفقاً لوثيقة صادرة عن وحصلت عليها ، فقد تقرر تكليف بمهام وكيل ، استناداً إلى كتاب وزارة المالية وموافقة رئيسوأضافت الوثيقة، أنه جرى تدوير من منصب رئيس الوطنية إلى منصب مستشار في .كما نص الأمر الديواني على إنهاء تكليف زيد شاكر العطار من مهام مستشار في وزارة المالية.وتضمنت الإجراءات أيضاً تدوير المستشار من منصب مستشار في مؤسسة الشهداء إلى منصب مستشار في وزارة المالية.وأشارت الوثيقة إلى أن الأمر الديواني يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ صدوره في 9 حزيران 2026.ادناه الوثيقة: