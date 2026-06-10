وزير النقل يعفي عدداً من مسؤولي دائرة المطارات العراقية من مناصبهم

وبحسب الأوامر، شملت الإعفاءات مدير القسم القانوني، ومدير القسم المالي، ومدير قسم الموارد البشرية، ومدير ، فضلاً عن مسؤول شعبة العقود.كما تضمنت القرارات إعفاء مدير قسم أمن المطارات، ومعاون مدير العراقية، إضافة إلى مدير شعبة الهندسة المدنية.