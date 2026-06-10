محافظ الأنبار: مشروع تحلية المياه في الزنكورة خطوة مهمة لتعزيز الأمن المائي

وقال ، الدبوس، إن "افتتاح مشروع تحلية مياه البزل في بمنطقة الزنكورة يمثل خطوة مهمة لتعزيز الأمن المائي في المناطق التي تعاني من شح المياه"، مؤكداً أن "المشروع يعد من المشاريع النوعية التي تسهم في استثمار الموارد المائية وتنويع مصادرها".وأضاف أن "حكومة تدعم بشكل مستمر المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بقطاع المياه"، مشيراً إلى "وجود تنسيق عالٍ مع للماء ووزارة الموارد المائية والجهات القطاعية الأخرى لتنفيذ مشاريع مماثلة تخدم المواطنين وتسهم في دعم القطاعين الخدمي والزراعي".وأوضح الدبوس، أن "الطاقة الإنتاجية للمشروع تبلغ نحو 100 متر مكعب وهي كمية مهمة تسهم في تلبية احتياجات المنطقة"، معرباً عن "أمله في استكمال المرحلة الثانية من المشروع لما تمثله من أهمية كبيرة في تحقيق أهدافه بشكل متكامل".وقدم محافظ الأنبار شكره إلى " ومدير عام المديرية العامة للماء وجميع الجهات التي أسهمت في تنفيذ المشروع" مؤكداً "العمل على دعم استكمال المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة".