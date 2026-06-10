عبر بالونات.. احباط عملية تهريب 30 كغم من المخدرات غربي الانبار

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، أن "الفوج الثالث في السادس ضمن الثانية يتمكن من ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة كانت معدة للتهريب".وأشارت الى انه "تم ضبط (30) كغم من الحبوب المخدرة نوع كبتاغون داخل اكياس حاول المهربون إدخالها من خلال بالون هوائي عبر الشريط الحدودي الدولي غربي ".