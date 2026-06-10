من 3 نقاط.. توضيح من سلطة الطيران بخصوص متطلبات افتتاح مطار الموصل الدولي

وذكرت السلطة في بيان ورد لـ ، أنه "إلحاقاً بالبيان السابق المتعلق بمشروع الدولي وحرصاً على توضيح الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بموعد افتتاح المطار تود ، تؤكد استمرار متابعتها لمشروع مطار الدولي من خلال الزيارات الميدانية الدورية التي تنفذها فرقها الفنية والتخصصية فضلاً عن التنسيق والتواصل المستمر مع إدارة والجهات ذات العلاقة بهدف استكمال المتطلبات اللازمة لافتتاح وتشغيل المطار وفقاً للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة".وأوضحت، أن "عدم افتتاح المطار حتى الآن يعود إلى عدد من المتطلبات الأساسية التي لم تُستكمل أبرزها:1- عدم التعاقد مع استشاري التدقيق الإنشائي للمشروع وهو من المتطلبات الرئيسة اللازمة لاستكمال إجراءات التدقيق والاعتماد الفني.2- عدم حسم الجهة المشغلة للمطار فضلاً عن ضرورة ضمان توفر الكوادر المؤهلة والمرخصة من قبل العراقي لتشغيله وعدم تحديد الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المطار بشكل نهائي سواء كانت ( أو الحكومة المحلية أو أي جهة أخرى ).3- عدم استكمال تصاميم وإجراءات مسارات التقرب والمغادرة الخاصة بعمليات الهبوط والإقلاع والتي تُعد من المتطلبات الفنية الأساسية لضمان سلامة الحركة الجوية علماً أن محافظة تعاقدت مع شركة (RISK) لهذا الغرض".وأكدت السلطة أنها "بذلت جهوداً مكثفة من خلال المخاطبات الرسمية مع الجهات المختصة داخل وخارجه ومن بينها الجهات المعنية في بتاريخي 22 كانون الثاني 2026 و3 أيار 2026، سعياً للحصول على الموافقات والاستثناءات اللازمة التي تسهم في تسهيل تشغيل المطار وخدمة المواطنين من الحجاج وكبار السن إلا أن تلك المساعي لم تكلل بالحصول على الموافقات المطلوبة".وشددت على أن "جميع إجراءاتها تستند إلى أحكام القانون النافذ ومتطلبات ومعايير (ICAO) وأن متطلبات السلامة الجوية والطيران المدني لا يمكن تجاوزها أو الاستثناء منها لارتباطها المباشر بسلامة المسافرين والطائرات والعاملين في قطاع ".