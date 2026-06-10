وزير العدل يوجّه بإنشاء منصة الكترونية متخصصة بنشر التشريعات والقوانين الرسمية

وقال بيان لوزارة العدل، أن "وزير العدل اجتماعًا ضمّ الكادر المتقدم في دائرة ، ضمن سلسلة الاجتماعات الخاصة بمتابعة خطط عمل الدوائر العدلية وتطوير أدائها المؤسسي".ووجّه الوزير- بحسب البيان- بإنشاء منصة الكترونية متخصصة بنشر التشريعات والقوانين والإصدارات الرسمية، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى النصوص القانونية وتعزيز التحول الرقمي في عمل الدائرة، فضلًا عن حفظ وتوثيق النتاج التشريعي للدولة العراقية.كما شدد شواني على أهمية أرشفة الإصدارات القديمة للوقائع العراقية؛ لما تمثله من إرث قانوني ووثائقي للدولة العراقية، موجهًا بتوفير المستلزمات الفنية والأجهزة اللازمة لإنجاز هذا المشروع وفق المعايير الحديثة.وأكد- وفقًا للبيان- أهمية اعتماد اللغة الكردية في الإصدارات الرسمية إلى جانب ، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ويعزز شمولية الخدمات لجميع أبناء الشعب العراقي التي تقدمها الدائرة.