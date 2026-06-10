خلافات مع زوجها.. احباط محاولة انتحار امرأة وطفلها من اعلى جسر في بغداد

وقال المصدر لـ ، إنه "احباط محاولة انتحار لامراة تولد 2003 مع طفلها تولد 2023 اثناء محاولتها رمي نفسها من اعلى الجمهورية باتجاه نهر ".وتابع، انه "تم انقاذهم ونقلهم الى مركز امني كاجراء اصولي، وحسب ادعاءها انها لديها خلافات مع زوجها دفعتها لهذا الفعل".