ضبط أسلحة وأعتدة في منطقة سبع قصور ببغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ ، انه "بالاشتراك دوريات نجدة الثالث والقوة الماسكة للأرض، واجب تفتيش مناطقي ضمن منطقة ، أسفر عن ضبط بنادق نوع كلاشنكوف عدد (5) ومخازن عدد (28)، بندقية نوع (جيسي) ومخازن عدد(6)، مسدس، عتاد عدد (182) اطلاقة".وتابعت انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم المضبوطات إلى المختص".