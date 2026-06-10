عطلة في بغداد غداً باستثناء هذه الفئات

وذكرت المحافظة في بيان ورد لـ ، انه "استنادًا إلى قرار ،وجّه بتعطيل الدوام الرسمي في والدوائر التابعة لها، باستثناء الدوائر الخدمية، يوم الخميس الموافق 11 حزيران 2026".وذكرت تن "العطلة جاءت استذكارًا لأرواح شهداء مجزرة وتخليدًا لتضحياتهم".