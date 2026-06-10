هيئة الحج تعلن نجاحها في إعادة جميع الحجاج العراقيين بسلام

وذكرت الهيئة في بيان لها أن "عمليات التفويج الجوي والبري نُفذت وفق خطط تنظيمية دقيقة أُعدت مسبقاً، وبمتابعة مباشرة من رئيس الهيئة سماحة الشيخ ، وبالتنسيق مع الجهات العراقية والسعودية ذات العلاقة، بما ضمن انسيابية حركة الحجاج وسلامة تنقلاتهم حتى وصولهم إلى مدنهم ومحافظاتهم".وأشارت الهيئة إلى أن "نجاح عملية إعادة الحجاج جاء تتويجاً لجهود كبيرة بذلتها كوادر بعثة على مدار الموسم، حيث استمرت في تقديم خدماتها الميدانية والإدارية والصحية والإرشادية حتى اللحظات الأخيرة من مغادرة آخر قافلة من الحجاج"، مؤكدة أن "جميع الخطط البديلة والإجراءات التي أُعدت مسبقاً أسهمت في تجاوز التحديات الطارئة التي شهدتها المنطقة".وثمنت الهيئة "الدعم الكبير الذي قدمته الجهات الساندة والأمنية والخدمية، فضلاً عن التعاون المثمر مع الجهات المختصة في ، والذي أسهم في إنجاح موسم وخطة التفويج العكسي بصورة متميزة".