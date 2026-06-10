في كربلاء.. اعتقال تاجرين دوليين وضبط 10 آلاف حبة "كبتاجون"

أعلنت مديرية شؤون مخدرات ، الأربعاء، عن اعتقال تاجرين دوليين وضبط 10 آلاف حبة "كبتاجون".

وقالت المديرية في بيان، "جهود امنية متواصلة لتجفيف منابع ، تمكنت مديرية شؤون مخدرات من خلالها توجيه ضربة نوعية لعصابات السموم، أسفرت عن إلقاء القبض على تاجرين دوليين اثنين، مع ضبط (10،000) حبة من مادة الكبتاجون".

وأضاف البيان أن الحبوب "كانت مخبأة في إحدى المناطق الصحراوية، في محاولة لإخفائها تمهيداً لترويجها وتوزيعها داخل البلاد وتم الإطاحة بهما بالجرم المشهود".