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ثلاث محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد

محليات

2026-06-10 | 15:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ثلاث محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد
3,485 شوهد

قررت محافظات كركوك وميسان وبابل، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس، استذكاراً ووفاءً لذكرى شهداء مجزرة سبايكر.

وجاء في بيان لمحافظة كركوك، "وجه محافظ كركوك محمد سمعان اغا، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد في عموم دوائر المحافظة استذكاراً ووفاءً لذكرى شهداء مجزرة سبايكر، ورسالة وفاء ومساندة للقوات الامنية البطلة بجميع الصنوف والتشكيلات واعتزاز بشهداء العراق وتضحياتهم في مواجهة ارهاب داعش وذكرى انطلاق فتوى المرجعية العليا".
 
وأضاف البيان أن "التعطيل لا يشمل الجامعات والكليات والمؤسسات التربوية التي لديها امتحانات نهائية لطلبتنا الاعزاء، مع إلزام الجهد الخدمي في جميع مؤسسات الدولة بمواصلة عمله وواجباته وتادية مهامة اليومية".
 
الى ذلك، قررمحافظ ميسان حبيب ظاهر الفرطوسي تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية بالمحافظة يوم الخميس وذلك إحياءً للذكرى السنوية لمجزرة سبايكر الأليمة وتخليداً لدماء الشهداء الأبرار.

وأوضح أن "قرار التعطيل يشمل جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظة مع استثناء الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات فضلاً عن طلبة الجامعات والكليات والمعاهد الذين تتزامن امتحاناتهم مع هذا اليوم".
 
بدورها، قالت محافظة بابل في بيان، "استذكاراً لمجزرة سبايكرالأليمة التي راح ضحيتها عدد من أبناء العراق، قرر مجلس محافظة بابل تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس في جميع دوائر المحافظة ، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والجهات المرتبطة بأداء الامتحانات النهائية في الجامعات والمدارس".

و"مجزرة سبايكر" وقعت في 12 حزيران 2014، حيث أعدم تنظيم داعش نحو 1700 طالب عسكري عراقي قرب مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين.
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