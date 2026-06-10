ثلاث محافظات عراقية تعطل الدوام الرسمي يوم غد

قررت محافظات وميسان وبابل، اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الخميس، استذكاراً ووفاءً لذكرى شهداء مجزرة .

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وجاء في بيان لمحافظة ، "وجه محافظ سمعان اغا، بتعطيل الدوام الرسمي يوم غد في عموم دوائر المحافظة استذكاراً ووفاءً لذكرى شهداء مجزرة ، ورسالة وفاء ومساندة للقوات الامنية البطلة بجميع الصنوف والتشكيلات واعتزاز بشهداء وتضحياتهم في مواجهة ارهاب وذكرى انطلاق فتوى المرجعية العليا".

وأضاف البيان أن "التعطيل لا يشمل الجامعات والكليات والمؤسسات التربوية التي لديها امتحانات نهائية لطلبتنا الاعزاء، مع إلزام الجهد الخدمي في جميع مؤسسات الدولة بمواصلة عمله وواجباته وتادية مهامة اليومية".

الى ذلك، قررمحافظ حبيب ظاهر الفرطوسي تعطيل الدوام الرسمي في جميع دوائر الدولة والمؤسسات الحكومية بالمحافظة يوم الخميس وذلك إحياءً للذكرى السنوية لمجزرة سبايكر الأليمة وتخليداً لدماء الشهداء الأبرار.



وأوضح أن "قرار التعطيل يشمل جميع الدوائر والمؤسسات الرسمية في المحافظة مع استثناء الطلبة المشمولين بأداء الامتحانات فضلاً عن طلبة الجامعات والكليات والمعاهد الذين تتزامن امتحاناتهم مع هذا اليوم".

بدورها، قالت في بيان، "استذكاراً لمجزرة سبايكرالأليمة التي راح ضحيتها عدد من أبناء العراق، قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غدٍ الخميس في جميع دوائر المحافظة ، باستثناء الدوائر الأمنية والخدمية والجهات المرتبطة بأداء الامتحانات النهائية في الجامعات والمدارس".





و"مجزرة سبايكر" وقعت في 12 حزيران 2014، حيث أعدم تنظيم داعش نحو 1700 طالب عسكري عراقي قرب مدينة في .