السيطرة على حريق في بناية ببغداد وإنقاذ عوائل محاصرة

وقالت المديرية في بيان إن "فرقها استنفرت فور تلقي البلاغ، وتوجهت إلى موقع الحادث، حيث تمكنت من استخدام عجلات السلالم الهيدروليكية الحديثة التي دخلت الخدمة مؤخراً، ما ساعد على الوصول إلى الطابق السادس الذي كان يُستخدم كمخازن تجارية وتركزت فيه النيران".وأضافت أن "فرق الإطفاء باشرت عمليات اقتحام مباشر لموقع الحريق بالتزامن مع تنفيذ عمليات إخلاء وإنقاذ للعوائل الساكنة في البناية، بهدف ضمان سلامتهم ومنع امتداد النيران إلى الطوابق الأخرى".وأكدت المديرية أن "سرعة الاستجابة واستخدام المعدات الحديثة أسهما بشكل كبير في محاصرة الحريق والسيطرة عليه ومنع تفاقمه"، مشيرة إلى أن "العملية انتهت دون تسجيل أي إصابات بشرية، فيما اقتصرت الأضرار على الجانب المادي".وأوضحت أن "فرقها تمكنت من إنهاء أعمال الإطفاء والتبريد بشكل كامل، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في موقع الحادث لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".