تسجيل (440) دعوى قضائية بحق متجاوزين على الكهرباء

وذكر بيان للوزارة، ان "الدعاوى شملت حالات الربط المباشر غير المشروع، حيث تم تسجيل (350) دعوى في جانب ، و(40) دعوى في ، و(50) دعوى ضمن فرع ".وأكدت الوزارة، أن "الدعاوى ستتابع قانونياً، وفق التشريعات النافذة لردع المخالفين، وحماية المنظومة الكهربائية، ومحاسبة المتجاوزين".