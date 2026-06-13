بمشاركة 749 ألف طالب.. انطلاق امتحانات الدراسة الإعدادية في العراق

وذكر مراسل ، إن " الامتحانات العامة للدراسة الإعدادية للعام الدراسي 2025-2026، انطلقت في المدارس بعموم المحافظات بمشاركة (749,454) طالباً وطالبة، توزعوا بين الدراسة الأكاديمية والمهنية والخارجية، بواقع (662,320) للدراسة الأكاديمية و(87,134) للدراسة المهنية".وتابع أن " واللجان الفرعية في للتربية هيأت جميع التحضيرات الفنية والإدارية واللوجستية، بما يضمن انسيابية أداء الامتحانات واستقرارها داخل المراكز الامتحانية كافة".واردف أن "عدد المراكز الامتحانية بلغ (5,085) مركزاً، منها (4,278) مركزاً للدراسة الأكاديمية و(807) مراكز للدراسة المهنية، توزعت بين (627) مركزاً نظرياً و(180) مركزاً عملياً".