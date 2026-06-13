انفراجة من موجة الحر.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً جزئياً في ، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".واضافت، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات ، كالتالي: دهوك 34، 35، ونينوى 36، والأنبار 38، 39، وديالى وبابل وكربلاء 41، واسط والنجف الأشرف 42، 43، والمثنى والبصرة 44، 45".واردفت، أن "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق".وتابعت إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة عن اليوم السابق".واشارت، أن "يوم الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى أكثر من 30 كم/س مثيرة لغبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (3-5)كم".