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انفراجة من موجة الحر.. انخفاض طفيف بدرجات الحرارة في العراق
محليات
2026-06-13 | 03:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
531 شوهد
السومرية نيوز
ـ محلي
كشفت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، عن تفاصيل حالة الطقس للأيام المقبلة، متوقعة استمرار الأجواء الصافية في عموم البلاد، مع تسجيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة خلال الفترة القادمة.
وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً الأحد سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً جزئياً في
المنطقة الشمالية
، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".
واضافت، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات
العراق
، كالتالي: دهوك 34،
السليمانية
35،
أربيل
ونينوى 36،
كركوك
والأنبار 38،
صلاح الدين
39،
بغداد
وديالى وبابل وكربلاء
المقدسة
41، واسط والنجف الأشرف 42،
الديوانية
43،
ميسان
والمثنى والبصرة 44،
ذي قار
45".
واردفت، أن "طقس يوم الإثنين سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض عن اليوم السابق".
وتابعت إلى، أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس صحواً على العموم مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة عن اليوم السابق".
واشارت، أن "يوم الأربعاء القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في المنطقتين الوسطى والجنوبية إلى أكثر من 30 كم/س مثيرة لغبار خفيف، ودرجات الحرارة ترتفع بضع درجات عن اليوم السابق، والرؤية الأفقية (6-8) كم وفي الغبار (3-5)كم".
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