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بعد أزمته مع البرلمان.. لماذا قرر نبيل المرسومي اعتزال الإعلام؟
محليات
2026-06-13 | 04:46
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية
874 شوهد
السومرية نيوز
– محليات
أعلن الخبير الاقتصادي
نبيل المرسومي
، اعتزال العمل الإعلامي والتوقف عن الكتابة، مؤكداً قراره الابتعاد عن المشهد الإعلامي بعد فترة من الجدل والخلافات.
وقال المرسومي في منشور عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، إنه قرر "الصمت والمغادرة"، مشيراً إلى أن الأرقام تقول الحقيقة دائماً، لكنها تحتاج في بعض الأحيان إلى جهد كبير لإثباتها رغم وجودها في الوثائق الرسمية".
وأضاف أن "قضيته مع البرلمان لم تنتهِ بعد، وحتى إن انتهت فمن الممكن أن تتكرر مع جهات أخرى ما دامت السلطات تمتلك قوة الردع وما دامت الحدود بين الحقائق والإساءات غير واضحة".
وأوضح أنه "لا يريد أن يكون سبباً في المزيد من الأوجاع للمحبين والأصدقاء، لذلك قرر أن يضع قلمه جانباً ويترك الإعلام"، قائلاً: "وللبلد رب يحميه".
وأشار المرسومي إلى أن "التعب والإرهاق وما رافقهما من إساءات، إلى جانب ما وصفه براحة البال التي وجدها في الصمت واعتزال الناس، دفعته إلى اتخاذ قرار الابتعاد عن العمل الإعلامي".
وكان
مجلس النواب
قد رد في 3 حزيران الجاري على تصريحات للمرسومي تحدث فيها عن عدد موظفي البرلمان ورواتبهم، نافياً صحة الأرقام التي طرحها، ومعلناً تحريك شكوى قضائية ضده بتهمة التشهير والإساءة للسلطة التشريعية.
من جانبه، أعلن المرسومي آنذاك عزمه إقامة دعوى قضائية ضد
الدائرة الإعلامية لمجلس النواب
، اعتراضاً على وصفه في بيان رسمي بـ"المدعو" و"المومأ إليه"، مؤكداً أنه لا ينشر أي معلومات من دون الاستناد إلى وثائق رسمية.
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