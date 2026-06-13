التسجيل العقاري توضح حقيقة "تزوير عقارات العامرية": ملف قديم أُغلق قضائياً

وذكرت الدائرة في بيان، أن التحقيقات القضائية أسفرت عن كشف عصابة متورطة بعمليات تزوير منظمة، حيث تم إلقاء القبض على أفرادها والمتعاونين معهم، واستناداً إلى الأدلة والاعترافات الصريحة جرى تحديد المعاملات والعقارات التي تعرضت للتزوير وإحالتها إلى القضاء المختص.كما أسفرت التحقيقات عن إدانة عدد من الموظفين والمتورطين في هذه الجرائم، وصدر بحقهم أحكام قضائية وفقاً للقانون، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية تضمنت حجز ومصادرة الأموال العائدة للمدانين تنفيذاً للقرارات القضائية الصادرة بهذا الشأن. كما تم تشكيل لجنة تحقيقية خاصة بهذا الملف، وقد أُنجزت أعمالها واستكملت توصياتها، وتم رفعها إلى لمجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها واتخاذ ما يلزم بشأنها، بحسب البيان.وأكدت دائرة أن هذا الملف يخضع لمتابعة مستمرة من الجهات القضائية والرقابية المختصة، وأن إجراءات التدقيق والرقابة المعتمدة حالياً أسهمت في إحكام السيطرة على الملف، حيث تُحال أي معاملة يشتبه بوجود تزوير فيها مباشرةً إلى القضاء، بما يضمن حماية السجل العقاري وصون حقوق المواطنين.