أسئلة التربية الإسلامية للصف السادس الإعدادي تثير الجدل.. ما القصة؟

وبحسب منصة متخصصة في التحقق من الأخبار والمعلومات المتداولة، فإن هذا الادعاء غير صحيح؛ إذ أظهرت المتابعة والتدقيق أن النسخة الأصلية الموزعة داخل القاعات الامتحانية خالية تماماً من الأخطاء الإملائية المزعومة، وأن الصور المنتشرة جرى التلاعب بها وتعديلها رقمياً.الوثيقة المتداولة مفبركة وتم تعديلها باستخدام أدوات معالجة الصور والنصوص، وكذلك الاستعانة بتقنيات التوليدي لإظهار أخطاء غير موجودة في النسخة الأصلية. لكن بمقارنة الصور المتداولة مع النسخ الرسمية المعتمدة والموزعة في المراكز الامتحانية، تبين أن الأخيرة سليمة وخالية من الأخطاء المزعومة.وعليه، فإن المزاعم بشأن وجود أخطاء إملائية "كارثية" في أسئلة التربية الإسلامية للصف السادس الإعدادي لا أساس لها من ، والوثيقة المتداولة مفبركة، وفقاً للمنصة.