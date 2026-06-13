تفاصيل تسجيل هزة أرضية في ميسان

وذكرت الهيئة في بيان، أن "مراصدنا الزلزالية سجلت صباح اليوم حدوث هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية في بقوة (4,2) درجات".وبين قسم الرصد الزلزالي، بحسب البيان، أن "الهزة تبعد حوالي (65) كم - محافظة على الشريط الحدودي بين وإيران، وقد شعر المواطنون الساكنين بالقرب من حدوثها شعورا متفاوتاً".ودعا القسم "المواطنين الابتعاد عن الاخبار الكاذبة والإشاعات والالتزام بالوصايا الزلزالية".