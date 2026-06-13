الدفاع المدني يخمد حريقاً وينقذ شخصين من ذوي الاحتياجات الخاصة غربي بغداد

وذكرت المديرية في بيان، ورد لـ ، أن "فرق الدفاع المدني استجابت لحادث الحريق فور تلقيها البلاغ، وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة".وأضافت أن "الفرق أنقذت شخصين من ذوي الاحتياجات الخاصة كانا داخل الدار السكنية، ونقلتهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضهما لحروق طفيفة".وأكدت المديرية أن "الحالة الصحية للمصابين مستقرة، فيما تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق".