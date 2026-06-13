كركوك.. توقيف منتسب في شرطة الطاقة جراء تجاوزه على مواطن

وذكر بيان لوزارة الداخلية ورد لـ ، ان " الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية وجّه بتشكيل مجلس تحقيقي وإيداع أحد المنتسبين التابعين لشرطة الطاقة في التوقيف، على خلفية قيامه بالتجاوز على أحد المواطنين داخل إحدى محطات الوقود".واكدت بحسب البيان، أن "ما صدر من تصرف فردي لا يمثل نهجها أو قيمها المهنية، وأنها مستمرة في متابعة مثل هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المقصرين وفق القانون".