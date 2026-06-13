نقابة الصيادلة تدعو إلى اعتذار جماعي عن استقبال المراجعين لساعتين الخميس المقبل

وقالت النقابة في بيان، إن “الصيادلة من خريجي دفعات (2023 و2024 و2025) يواجهون استبعاداً من المركزي، فضلاً عن تعرض العاملين في المحال الصيدلانية المختلفة من صيدليات ومذاخر ومكاتب علمية إلى إجراءات وصفتها بالمجحفة من بعض الدوائر الحكومية، من بينها فرض مبالغ مالية مرتفعة مقارنة بمهن ومحال تجارية أخرى”.وأضافت أن “هذه الإجراءات انعكست سلباً على مهنة الصيدلة والمواطنين، إلى جانب عدم استكمال مشروع التسعيرة الدوائية بالشكل الذي يخدم المواطن والصيدلي”.ودعت النقابة الصيادلة العاملين في القطاع الخاص إلى “الاعتذار عن استقبال المراجعين يوم الخميس الموافق 18 حزيران 2026 من الساعة الخامسة مساءً وحتى السابعة مساءً”، مبينة أن الخطوة تأتي “تعبيراً عن التضامن مع المطالب المشروعة والعادلة”.وأكدت النقابة أن هذه الخطوة “تمثل رسالة حضارية لإيصال صوت الصيادلة والدفاع عن حقوقهم المهنية”، داعية الجهات المعنية إلى الاستجابة لمطالبهم، ومشيرة إلى أن “خلاف ذلك سيكون لصيادلة مواقف أخرى”.