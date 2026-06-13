وقال في تصريح لـ ، إن “خريجي الصيدلة ما زالوا دون تعيين حتى الآن، رغم أن القانون نافذ ويُلزم الدولة بتوفير فرص لهم”، مشيراً إلى أن هذا التأخير يفاقم من معاناة ويؤثر على واقع القطاع الصحي في البلاد.وأضاف أن أصحاب الصيدليات يواجهون أيضاً ما وصفه بـ“تعسفاً” في الإجراءات المتعلقة بالجباية والضرائب من قبل هيئات مثل الضريبة وأمانة والبلديات في المحافظات، الأمر الذي انعكس سلباً على قدرة الصيدلي على تقديم الخدمة بالشكل المطلوب.وبيّن الجبوري أن تهدف من خلال تحركاتها إلى إيصال رسالة إلى الحكومة والمجتمع بشأن حجم الضغوط التي يتعرض لها القطاع، مؤكداً أن الإجراءات الاحتجاجية ستشمل “إيقاف استقبال المراجعين لمدة ساعتين فقط في يوم الخميس المقبل ضمن القطاع الخاص”، مع استثناء الصيدليات الحكومية من أي توقف عن العمل.وشدد على أن الخطوة الاحتجاجية تهدف إلى التنبيه وليس الإضرار بالمواطنين، معرباً عن أمل النقابة في أن تتخذ الحكومة إجراءات منصفة، محذراً من إمكانية إلى خطوات تصعيدية أخرى في حال عدم الاستجابة للمطالب.وفي وقت سابق من اليوم السبت، دعت نقابة صيادلة ، الصيادلة العاملين في القطاع الخاص ببغداد والمحافظات إلى الاعتذار عن استقبال المراجعين لمدة ساعتين، احتجاجاً على ما وصفته بعدم الاستجابة لمطالبهم المتعلقة بالتعيين والحقوق المهنية.وقالت النقابة في بيان، إن “الصيادلة من خريجي دفعات (2023 و2024 و2025) يواجهون استبعاداً من التعيين المركزي، فضلاً عن تعرض العاملين في المحال الصيدلانية المختلفة من صيدليات ومذاخر ومكاتب علمية إلى إجراءات وصفتها بالمجحفة من بعض الدوائر الحكومية، من بينها فرض مبالغ مالية مرتفعة مقارنة بمهن ومحال تجارية أخرى”.وأضافت أن “هذه الإجراءات انعكست سلباً على مهنة الصيدلة والمواطنين، إلى جانب عدم استكمال مشروع التسعيرة الدوائية بالشكل الذي يخدم المواطن والصيدلي”.ودعت النقابة الصيادلة العاملين في القطاع الخاص إلى “الاعتذار عن استقبال المراجعين يوم الخميس الموافق 18 حزيران 2026 من الساعة الخامسة مساءً وحتى السابعة مساءً”، مبينة أن الخطوة تأتي “تعبيراً عن التضامن مع المطالب المشروعة والعادلة”.وأكدت النقابة أن هذه الخطوة “تمثل رسالة حضارية لإيصال صوت الصيادلة والدفاع عن حقوقهم المهنية”، داعية الجهات المعنية إلى الاستجابة لمطالبهم، ومشيرة إلى أن “خلاف ذلك سيكون لصيادلة العراق مواقف أخرى”.