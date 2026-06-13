إخماد حريق داخل "جزرة تحميل البنزين" في البصرة

أفاد مصدر أمني، مساء السبت، بإخماد حريق داخل "جزرة تحميل البنزين" في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "إخماد حادث حريق اندلع في جزرة تحميل البنزين التابعة لشركة خطوط الانابيب النفطية في مصفى بالبصرة".

وأضاف المصدر أن "الحريق لم يسفر عن تسجيل أضرار".