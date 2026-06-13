خمسيني ينهي حياته داخل كراج في البصرة

وقال المصدر لـ ، ان "رجلاً يبلغ من العمر 50 عاماً، اقدم على الانتحار باسلوب اطلاق النار على نفسه من سلاح نوع بندقية داخل كراج لمبيت الصهاريج في ".واشار الى ان "الرجل يعمل حارساً للكراج".