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بيان رسمي بشأن قضية "تهريب دفاتر امتحانية" خارج العراق
محليات
2026-06-13 | 16:17
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
السومرية نيوز
943 شوهد
اصدرت
وزارة الخارجية العراقية
، السبت، توضيحا بقضية "تهريب دفاتر امتحانية" خارج
العراق
، مشيرة الى أن المدارس العراقية في الخارج تُدار من قبل
وزارة التربية
.
وجاء في بيان للوزارة، "تداولت منصات التواصل الاجتماعي معلومات تتعلق بقضية تهريب دفاتر امتحانية خارج
العراق
، تضمنت الإشارة إلى أسماء وصفات وظيفية وأسرية نؤكد عدم صحتها، وتود
وزارة الخارجية
أن توضح ما يأتي، إن الادعاء الوارد بشأن وجود موظف في
سفارة جمهورية العراق
في أوكرانيا يحمل الاسم المذكور في الخبر والمتداول بصفة "
قنصل
عام" هو ادعاء عارٍ عن
الصحة
، إذ لا يوجد ضمن ملاك السفارة أي موظف يحمل هذا الاسم أو يشغل هذه الصفة".
وأضافت أن "المعلومات التي تم تداولها بشأن "حفيدة سفيرة عراقية" تخرجت عبر هذه الآلية المزعومة لا أساس لها من الصحة، وإن الزج بأسماء عائلات الدبلوماسيين العراقيين دون دليل يمثل إساءةً للأشخاص المعنيين وتضليلاً للرأي العام".
وأكدت الوزارة أن "المدارس العراقية في الخارج تُدار من قبل
وزارة التربية
العراقية، التي تتولى الإشراف على الجوانب الإدارية والتربوية والامتحانية فيها، وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة، فيما لا تضطلع وزارة الخارجية بأي دور في إدارة هذه المؤسسات التعليمية أو الإشراف المباشر على إجراءاتها الامتحانية".
كما أكدت وزارة الخارجية احتفاظها بحقها القانوني في "اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يثبت تعمده نشر معلومات كاذبة أو مضللة تنال من موظفيها أو تسيء إلى المؤسسة الدبلوماسية العراقية".
وسبق أن أعلنت مصادر أمنية عن ضبط أحد المسافرين وبحوزته دفاتر امتحانية مسربة في
مطار بغداد الدولي
.
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