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"قنبلة مول العراق الموقوتة".. إدارة المشروع تهدد بالإغلاق خلال 48 ساعة وتحمل هيئة الاستثمار المسؤولية
محليات
كشف مدير مشروع مول العراق، حسن اللامي، عن أزمة وصفها بـ“الخطيرة والمزمنة” تهدد استمرار عمل المشروع، نتيجة استمرار انقطاع الحلول المتعلقة بتجهيز الكهرباء واحتجاز محولة كهربائية في البصرة، إضافة إلى فرض رسوم كمركية عليها رغم استيرادها لصالح جهة حكومية.
2026-06-13 | 16:39
2026-06-13T16:39:27+00:00
Alsumaria Tv
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"قنبلة مول العراق الموقوتة".. إدارة المشروع تهدد بالإغلاق خلال 48 ساعة وتحمل هيئة الاستثمار المسؤولية
المصدر:
السومرية نيوز
1,851 شوهد
كشف مدير مشروع مول
العراق
،
حسن اللامي
، عن أزمة وصفها بـ“الخطيرة والمزمنة” تهدد استمرار عمل المشروع، نتيجة استمرار انقطاع الحلول المتعلقة بتجهيز الكهرباء واحتجاز محولة كهربائية في
البصرة
، إضافة إلى فرض رسوم كمركية عليها رغم استيرادها لصالح جهة حكومية.
وقال
اللامي
في تصريح لـ
السومرية نيوز
، إن "المشروع، وبعد مرور نحو 80 يوماً على افتتاحه، ما يزال يعمل بالكامل عبر المولدات الكهربائية، في ظل غياب أي تجهيز رسمي بالكهرباء أو حصة كاز كافية لتشغيلها"، محذراً من أن الوضع الحالي "لا يمكن الاستمرار به" وأن المولدات تعمل تحت ضغط كبير قد يؤدي إلى توقف مفاجئ.
وأوضح أن الشركة المنفذة كانت قد حصلت منذ عام 2022 على موافقات رسمية من وزارة الكهرباء، فيما تم في 14 أيار 2023 اعتماد نوع محولة كهربائية من شركة هيتاشي، على أن تتولى الوزارة ربطها ضمن المنظومة الوطنية، مشيراً إلى أن الشركة قامت بإكمال جميع البنى التحتية المطلوبة من مجاري ومياه أمطار وكهرباء داخلية وفق المواصفات.
وأضاف أن المحولة تم استيرادها بعد دفع مبالغها كاملة في حينه، إلا أنها بعد وصولها إلى
العراق
واجهت فرض كمرك ورسوم بقيمة تقارب 1.2 مليار دينار، رغم كون المشروع استثمارياً وبحسب قوله "غير مشمول بهذه الرسوم"، معتبراً أن المحولة تم شراؤها للدولة لتجهيز المول بالكهرباء.
وبين أن المحولة المتنقلة ما تزال متوقفة في
البصرة
منذ نحو 60 يوماً دون حسم إجراءاتها بين الجهات المعنية، في وقت تتبادل فيه وزارة الكهرباء والكمارك وهيئة الاستثمار المسؤوليات دون التوصل إلى حل نهائي.
وتابع: "منذ 100 يوم ونحن نتنقل من دائرة إلى دائرة دون حل"، مردفاً أن "مسؤول دائرة الاعفاءات في
الهيئة الوطنية للاستثمار
هي من زادت الأمور تعقيداً، وتسببت بوضع العراقيل"، واصفاً إياها بـ"الهيئة المدمرة للمستثمر والاستثمار".
وأشار إلى عقد اجتماعات استمرت 45 يوماً مع مسؤول دائرة الاعفاءات في
الهيئة الوطنية
للاستثمار دون الخروج بنتيجة، مؤكداً أن "
هيئة الاستثمار
تقول انها لا تعمل وفق القانون بل وفق السياقات".
واستدرك اللامي: "80 يوما ونحن نعمل على المولدات فقط دون ان تنطفئ ولو دقيقة واحد.. وهذه بمثابة قنبلة قد تنفجر بأي لحظة".
كما لفت إلى أن إدارة المشروع تواصلت مع
رئيس الوزراء
السابق
محمد شياع السوداني
بشأن توفير الوقود، مبيناً أن الموافقة صدرت مبدئياً، إلا أن الصيغة النهائية للكتاب جاءت وفق عبارة "أخذ ما يلزم أصولياً"، وهو ما اعتبر غير كافٍ لحل المشكلة بشكل جذري.
وكشف أن المشروع يحتاج إلى نحو 75 ألف لتر من
الديزل
يومياً لتشغيل المولدات، محذراً من أن انقطاع الوقود يؤدي إلى توقف أنظمة التبريد والمصاعد والألعاب داخل المول، مستشهداً بحادثة توقف جزئي للأجهزة لعدة ساعات رغم وجود أكثر من 37 ألف زائر.
وختم اللامي تصريحه بالقول إن الوضع وصل إلى "طريق مسدود"، ملوحاً بإيقاف عمل مول العراق خلال 48 ساعة في حال عدم إيجاد حل عاجل لأزمة الكهرباء والوقود والكمارك.
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