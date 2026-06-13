الكشف عن قرارات حكومية "جريئة" تخص السكك ومطار بغداد

كشف وزير الاتصالات ، عن قرارات حكومية "جريئة" تخص السكك ومطار الدولي.

وقال سند في منشور على صفحته في الفيسبوك، " ووزير النقل اتخذوا عدة قرارات شجاعة وجريئة خلال أسبوعين فقط، لم يتم تسليط الضوء على القرارات بشكل جيد".

وأوضح أن "القرارات هي: إلغاء مشروع السكك المُكلف والمُرهق للدولة (قبل أسبوع)، وإلغاء مشروع تطوير المحال لـ (CAAP) بالتنسيق مع (IFC)، (اليوم)، إضافة إلى سحب يد وإحالة للتقاعد لمدير الموانئ (قبل أسبوع)".



وكان عضو السابق، ، أعلن عن عزمه على تفعيل أدوات الرقابة والضغط لفتح ملفات الفساد المتعلقة بـ"مشروع السكك الفاسد"، مؤكداً أن المشروع كبد الدولة خسائر مالية.