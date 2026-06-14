تقلبات حرارية تضرب العراق.. انخفاض مؤقت يعقبه ارتفاع جديد

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "غداً الاثنين ،سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في وصحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وتنخفض قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".وتابعت، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الاثنين في جميع محافظات ، كالتالي: ودهوك 33، 34، 36، والأنبار 37، 38، وديالى وكربلاء 39، بابل 40، واسط والديوانية والنجف الأشرف 41، وذي قار والمثنى 42، والبصرة 43".واردفت، أن "يوم الثلاثاء، سيكون الطقس صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط نهاراً إلى 40 كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والوسطى، الرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (3-5) كم".وأشارت إلى، أن "الأربعاء القادم، سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في عموم البلاد، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهاراً إلى 40 كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن فيهما، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (2-4) كم".واضافت، أن "الخميس القادم، سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط نهاراً إلى 40 كم/س في المنطقتين الوسطى والجنوبية مسببة تصاعد الغبار في بعض الأماكن فيهما، ودرجات الحرارة ترتفع على العموم، والرؤية الأفقية (8-10)".