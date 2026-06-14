البيئة ترد على مزاعم عدم صلاحية المياه للشرب

وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، للوكالة الرسمية وتابعته ،: إن " رصدت تصريحات بشأن نوعية المياه في البلاد، تتضمن عبارات ان المياه في لا تصلح للشرب ولا حتى للاستخدامات المنزلية".وأوضح، ان "هذه التصريحات تفتقر الى الدقة والأساس العلمي، كما أنها لا تفرق بين نوعية المياه في المصادر المائية ونوعية المياه المجهزة للمواطنين، فضلاً عن أنها لا تستند الى عمليات فحص علمية ومختبرية دقيقة، ولا تحدد مواقع الفحص أو توقيته، لذلك لا يمكن الجزم بشكل مطلق بأن جميع المياه غير جيدة أو ملوثة".